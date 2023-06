Morata, non solo la Roma: offerta dall’Arabia

Qualche giorno fa, l’Al Taawon dell’Arabia Saudita ha fatto una grossa offerta per Alvaro Morata, ma non sarebbe l’unica proposta milionaria arrivata. Secondo il Daily Mail, l’Al Hilal starebbe offrendo 25 milioni all’Atletico per lui

Álvaro Morata ha un contratto con l’Atlético fino al 2024. Secondo le ultime notizie, ha accettato di prolungare la sua permanenza al Metropolitano, ma ultimamente ha ricevuto diverse offerte.

In Arabia Saudita, oltre all’Al Taawon, che ha recentemente messo sul piatto 50 milioni all’anno, ha attirato l’interesse di un’altra squadra, l’Al Hilal. Questo club, secondo il ‘Daily Mail’, sarebbe interessato a ingaggiare l’attaccante.

Un’offerta incredibile

Questa offerta sarebbe più allettante per Morata rispetto alla precedente. Quella dell’Al Taawon non lo ha sedotto perché la squadra non era una delle migliori del campionato saudita e, inoltre, avrebbe dovuto vivere a Buraida, una zona che non sembra potesse piacergli. Ma in questo caso, se accetterà, vivrà a Riyadh.

Non sembra che abbia intenzione di dire “sì” a questa squadra saudita, a prescindere da quanti milioni mettano sul tavolo. E sia Morata che la sua famiglia sono riluttanti a trasferirsi nel paese asiatico.

Un’altra opzione che potrebbe essere aperta per il giocatore madrileno è la Roma. Il Messaggero’ sostiene che José Mourinho stia tenendo d’occhio Morata. Gli piacerebbe rinforzare l’attacco se l’entità ‘giallorossa’ resiste all’ingaggio di Gianluca Scamacca. Molte alternative per un Alvaro Morata che, per il momento, rimane ai margini. Ci sarà tempo per pensare al suo futuro. Ora è tempo di riposare dopo una lunga stagione, ma il mercato non si ferma mai.