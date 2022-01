Morata parte per la Spagna, le alternative in attacco per la Juventus

Alvaro Morata è ormai promesso sposo dei Blaugrana, con la Juventus che ora dovrà necessariamente sostituirlo

Pronti, via e il mercato invernale ha inizio. Già sono arrivati i primi botti per la Serie A, con tanto di sorprese inaspettate. Sorprese, o quasi, come quella che coinvolge Alvaro Morata. Non è infatti una sorpresa che la Juventus non lo voglia riscattare quest’Estate, con il calciatore spagnolo che ora tornerà in Spagna. Il Barcellona, salvo colpi di scena, sarà la sua prossima destinazione per un prestito di 18 mesi.

A Torino dovranno dunque necessariamente sostituirlo nel mercato di Gennaio. Visto che attualmente la Juventus avrebbe i soli Kaio Jorge, Moise Kean e Paulo Dybala come soluzioni in attacco.

Le opzioni per il nuovo numero 9 bianconero

Nelle ultime settimane si è parlato di tanti nomi, con la riduzione a due, massimo tre nelle ultime ore. Si è parlato di Aubameyang e Lacazette, con il primo che però potrebbe finire in prestito al Newcastle con metà stipendio pagato dell’Arsenal. Per Lacazette, invece, tutto sembra esser saltato con la Juventus che non sarebbe convinta del giocatore.

Dusan Vlahovic resta una pista gradita alla Juventus, per cui però sembra ci siano ben poche possibilità sia per Gennaio che per il mercato estivo. A Gennaio difficilmente si muoverà da Firenze e in Estate ci sarà un annunciato assedio dall’estero, con la Juventus che non ha la forza economica per agire sull’attaccante.

Il budget dei bianconeri attualmente si aggira sui 40 milioni, che verranno quasi sicuramente investiti su uno tra Gianluca Scamacca del Sassuolo o Mauro Icardi del Paris Saint Germain. Quest’ultimo sembra la pista più percorribile, con la Juventus che potrebbe prenderlo in prestito oneroso da 2.5 milioni con diritto di riscatto a Giugno a 35 milioni di euro.

Nelle ultime ore prende forma l’ipotesi di scambio di prestiti con il Marsiglia, con Milik che arriverebbe a Torino e Kaio Jorge a fare il percorso inverso.