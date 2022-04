Morata per Zaniolo, l’ultima idea

Si vocifera di uno scambio tra Alvaro Morata e Nicolò Zaniolo. Al momento sembra poco fattibile, viste anche le pretese giallorosse

Sembra aumentare vertiginosamente il prezzo di Nicolò Zaniolo. Dopo la partita contro il Bodo, con tripletta per il giocatore, Tiago Pinto e soci sembrano intenzionati a chiedere almeno 60 milioni per il calciatore italiano.

Cifre folli, che non convincono interamente la Juventus. Il giocatore ha già subito due infortuni gravi – i due crociati – in carriera e la dirigenza bianconera non vorrebbe sborsare così tanto senza avere sicurezze. Si fa avanti dunque l’idea si un possibile scambio, che potrebbe includere Alvaro Morata.

Lo spagnolo resta in bianconero?

Sembra difficile dirlo, ma è probabile che Morata spinga per restare a Torino. Il calciatore ha già respinto a Gennaio l’Arsenal e potrebbe risultare decisivo nella trattativa con l’Atletico Madrid.

A questo punto, però, riesce difficile credere che si possa intavolare uno scambio. Il calciatore spagnolo ha ribadito il suo amore per la Juventus e probabile che voglia restare. La dirigenza giallorossa, inoltre, non sarebbe convinta del suo acquisto e potrebbe spingere per rinnovare Zaniolo.

C’è da dire anche che gli oltre 60 milioni di euro per Zaniolo sembrano una cifra inaccessibile per chiunque. Difficile che la Roma, dunque, possa provare a vendere a così tanto. Chi comprerà dovrà avere le sue certezze, perché il giocatore ha giocato in maniera discontinua quest’anno. Una partita di Conference buona non fa un’intera stagione e il suo prezzo potrebbe essere trattabile. Intanto Mourinho si gode il giocatore, senza dargli troppe pressioni.