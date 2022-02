Morata potrebbe esser riscattato dalla Juventus a fine stagione

I bianconeri potrebbero provare a riscattare il cartellino di Alvaro Morata in caso di un buon finale di stagione

Un Gennaio fin troppo movimentato per Alvaro Morata. Il calciatore spagnolo in prestito alla Juventus dall’Atletico Madrid è finito sotto i riflettori del mercato, senza però effettivamente partire. Il giocatore ha ricevuto le avances continue del Barcellona, che però non è riuscito ad affondare il colpo e si è buttato su Aubameyang.

Registrato un forte interesse dell’Arsenal nelle ultime ore di mercato, che prima della chiusura avrebbe cercato di prendere Morata per il proprio attacco. Secco il no da parte del giocatore, che senza la partenza verso Barcellona avrebbe deciso di rimanere in bianconero almeno fino al termine della stagione.

I bianconeri ora potrebbero riscattarlo

La Juventus – complice l’arrivo di Dusan Vlahovic – sembrava non essere intenzionata a riscattare lo spagnolo. Negli ultimi giorni sembrerebbe esser cambiato tutto. Massimiliano Allegri starebbe pensando di adattare Morata sull’esterno, alla Mandzukic insomma. Un ruolo di sacrificio, a cui Morata potrebbe esser adatto visto il grosso lavoro di ripiego degli ultimi mesi. Alvaro non sarà un grande bomber, ma aiuta spesso la squadra.

Il Croato fece parecchio bene in quel ruolo alla Juventus e Alvaro potrebbe provare a seguire le orme del suo ex compagno di reparto. La Juventus potrebbe provare dunque a ridurre le richieste dell’Atletico, che al momento per il riscatto vorrebbero 35 milioni. I bianconeri potrebbero provare a chiudere per 20, ovviamente se lo Spagnolo facesse un ottimo finale di stagione. La palla passa all’Atletico, staremo a vedere.