Morata potrebbe restare alla Juventus, a parametro zero

Alvaro Morata potrebbe restare in bianconero, il calciatore spagnolo potrebbe liberarsi a zero con l’Atletico Madrid. Trattative in corso

L’addio di Dybala intensifica le trattative per il prossimo attacco bianconero. La Juventus vuole mantenere in rosa Alvaro Morata, ma resta lo scoglio costituito dall’Atletico Madrid. Pende un riscatto di oltre 30 milioni sul cartellino del giocatore, ma i bianconeri puntano a ridurre il tutto ad almeno 15 milioni.

I bianconeri non vorrebbero spingersi oltre quella soglia, ma sembra spuntare fuori la possibilità di arrivare alla permanenza. Si parlerebbe di Morata a parametro zero. La Juventus potrebbe puntare a perderlo per la prossima annata, salvo tornare su di lui a fine 2023 quando il suo contratto con i colchoneros scadrebbe.

Una mossa che mette alle strette gli spagnoli

I colchoneros hanno dimostrato di non riuscire a vendere il calciatore, anche per volontà del giocatore stesso e della poca concorrenza di mercato. Il giocatore, al momento, si vede bianconero e non vorrebbe lasciare Torino. Lo spagnolo sta vivendo una seconda giovinezza con la Juventus, specialmente dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic.

Su di lui ci sarebbe anche l’Arsenal, che però non rientra nelle priorità del calciatore. A Gennaio si è visto anche l’interesse del Barcellona, che è culminato nella permanenza del giocatore a Torino. Decisive le parole di stima di Massimiliano Allegri, che è riuscito a motivare al meglio il calciatore. Ora resta da capire se il matrimonio tra le due parti possa continuare o se servirà un terzo ritorno. Alvaro ama Torino e la Juventus, fosse per lui resterebbe per sempre.