Morata “scarta” la Roma

Nelle ultime settimane si è parlato di molti club interessati all’attaccante madrileno, ma il giocatore ne ha recentemente escluso uno e si tratta della Roma

Il talentuoso attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid Alvaro Morata ha messo fine alle speculazioni su un suo possibile trasferimento alla Roma, almeno per il momento. Morata ha chiarito di non considerare la Roma come un’opzione per il suo futuro calcistico. Sebbene il club italiano avesse mostrato interesse per il giocatore, diversi ostacoli hanno impedito che il trasferimento si concretizzasse.

In un’intervista rilasciata a TUDN, l’attaccante madrileno ha confermato che non sarebbe disposto a unirsi alla Roma, escludendola così dalla sua lista di possibili destinazioni in questa finestra di trasferimento: “Sono felice di essere qui, ma noi giocatori non possiamo controllare il mercato. Non sto pensando alla Roma, non è un’opzione”, ha detto Morata durante l’intervista. L’attaccante è in Messico con la sua squadra per il precampionato ed è concentrato sul miglioramento delle sue prestazioni in campo.

La Roma, gestita da José Mourinho, sarebbe stata un’opzione interessante per Morata, che ha fatto il suo debutto professionale durante il periodo in cui Mourinho era allenatore del Real Madrid. Tuttavia, Morata ha chiarito che, per il momento, è concentrato a godersi il periodo in Messico con la squadra e a lavorare per raggiungere il suo miglior livello calcistico.

Il trasferimento alla Roma ha incontrato diversi ostacoli nel corso delle settimane. Dall’elevata clausola d’acquisto alla concorrenza di altri grandi club italiani come Inter, Milan e Juventus, il trasferimento non è stato portato a termine. Morata ha riconosciuto che i giocatori non hanno alcun controllo sul mercato dei trasferimenti e ha lasciato ogni potenziale trattativa nelle mani della sua squadra e dei suoi rappresentanti.

Mourinho è stato fondamentale per la sua carriera sportiva

Nella sua intervista, Morata ha avuto anche parole di elogio per José Mourinho, ringraziandolo per avergli dato l’opportunità di fare il suo debutto professionale al Real Madrid. L’affetto e il rispetto per l’allenatore portoghese sono evidenti e gli ha augurato il meglio per la sua carriera.

Per i tifosi dell’Atletico Madrid, queste dichiarazioni di Morata sono fonte di sollievo e soddisfazione, perché confermano il suo impegno con il club. I tifosi possono sperare di vedere l’attaccante spagnolo difendere la maglia biancorossa con passione e impegno nella prossima stagione.