Morata smentisce le offerte di Juve e Milan

Il calciatore spagnolo avrebbe di recente smentito le presunte offerte arrivate da Juventus e Milan, che starebbero cercando di prenderlo per la prossima stagione

L’attaccante Alvaro Morata ha lasciato Torino, ma da allora la Juventus lo segue. I “bianconeri” sarebbero felici di riaverlo e anche il Milan farebbe un salto in Serie A se volesse tornare in una competizione che conosce perfettamente.

Intervistato da ‘Tuttosport’ su un possibile ritorno in Italia, il giocatore dell’Atletico ha risposto: “Giuro che non ho sentito nulla di tutto ciò. Ho un contratto che mi lega all’Atletico fino al 30 giugno 2024 e il mio agente non mi ha detto nulla”.

Possibilità di ritorno?

Il calciatore, però, ha lasciato una finestra aperta sulla situazione. In estate potrebbe addirittura trasferirsi lontano dall’Atletico Madrid: “Sappiamo come vanno le cose nel calcio, soprattutto nel mondo del mercato dei trasferimenti…. Se in estate si presenteranno certe situazioni favorevoli e certe opportunità sia per i club che acquistano che per quelli che vendono, allora ciò che è bloccato potrebbe sbloccarsi. Ma, ripeto, al momento non ne so nulla”, ha detto.

Morata ha negato di essere a conoscenza dell’interesse di Juve e Milan. Per il momento, è felice all’Atletico e, a meno che non si presenti un’altra opportunità in estate, l’attaccante sta mettendo da parte ogni pensiero del genere. Un ritorno in Italia, però, indubbiamente sembrerebbe renderlo felice. Il giocatore, infatti, è sposato con Alice Campello nata e cresciuta in Italia. Un ritorno nel bel paese sarebbe il culmine di una carriera stupenda.