Moreno e Barbara Oviena, l’amore esplode sul red carpet di Venezia. Lei: “La nostra non è una storia organizzata

Un bacio davanti a centinaia di fotografi a suggello dell’amore che da tempo li unisce. La storia tra il rapper Moreno Donadoni e la modella e influencer Barbara Francesca Ovieni procede a gonfie vele ed esplode davanti agli occhi di tutti in uno degli eventi più glamour d’Italia come la Mostra del Cinema di Venezia.

Raggiunta dai cronisti di FanPage l’ex single di Temptation Island non fa mistero delle sue intenzioni e senza peli sulla lingua dichiara: “Io e Moreno ci siamo conosciuti su Instagram lo scorso aprile. Quest’estate volevo uscire con una canzone estiva, come ho fatto lo scorso anno, ma questa volta desideravo un featuring rap. Una notte ho sognato Moreno, ho pensato a lui pur senza conoscerlo, ho capito che era quello giusto. Da lì è nata una collaborazione, ci siamo sentiti per telefono, parlavamo tre, quatto ore al giorno. Abbiamo continuati così per due settimane e alla fine ci siamo innamorati. Una sera si è presentato a casa mia con un sacco di regali: è stato di una dolcezza incredibile”.

I due, secondo la ragazza, si frequenterebbero da sei mesi. Una vera chicca considerato che della loro storia ne sarebbero stati a conoscenza soltanto pochissimi intimi almeno fino all’estate. “Non amo parlare della mia vita privata, in più tra noi c’erano questioni lavorative di mezzo, quindi abbiamo preferito tenere la nostra storia nascosta, almeno il primo mese. Poi questa estate abbiamo deciso di fregarcene di tutti e di tutto e così ho pubblicato quelle foto su Instagram ad agosto. Stiamo insieme da quattro mesi, abbiamo scelto di vivere insieme sin da subito”.

Con quelle foto il gossip si è acceso così come i tanti riflettori del red carpet di Venezia sul quale avrebbero sfilato, eleganti ed innamorati, davanti a tutti i fotoreporter. “Ci hanno chiamati a Venezia con pochissimo preavviso – dichiara la Ovieni – ho chiamato un amico stilista che mi ha rimediato un abito dell’ultimo minuto“. E a chi le chiede se la relazione sia in realtà una trovata pubblicitaria, lei con orgoglio risponde: “E’ stato tutto spontaneo, la nostra non è una storia organizzata”.

Dopo Venezia i due hanno poi presenziato anche al “Giacinto Facchetti Award 2021“. Il calcio infatti sarebbe una della tante passioni (oltre alla musica e al cinema che li unisce). Lei infatti è stata per diverso tempo un dei volti di Rai Sport oltre che di un programma calcistico di Telemilano. Lui invece è ormai un membro fisso della Nazionale Cantanti, un impegno così sentito che lo ha portato a festeggiare già i cento gol con la maglia dei campioni della solidarietà.