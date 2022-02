Morgan demolisce Sanremo: “una m***a. Ma chi è Blanco? Mahmood fa versi”

Che Morgan fosse parecchio critico nei confronti del Festival di Sanremo lo si era già capito. Nei giorni scorsi il cantante aveva parlato in maniera piuttosto in diretta di “dominazione tirannica” nata a suo avviso da quando Amadeus è stato scelto come direttore artistico del Festival.

Anche nelle scorse ore, Marco Castoldi ha lanciato nuove pesantissime frecciate nei confronti dei protagonisti dell’evento che per una settimana ha intrattenuto le serate degli italiani.

Nel corso dello show di YouTube “Let’s spend the night together”, condotto da Red Ronnie, l’artista ha insultato pesantemente il duo composto da Mahmood e Blanco, che poi ha vinto il primo premio di Sanremo.

Morgan accusa Blanco e Mahmood, ma poi ritratta: “Satira”

“E’ giusto che vincano loro, sennò poi non sarebbe un Festival di me**a”. Proprio mentre suonava “Brividi”, l’ex leader dei Bluvertigo è andato a ruota libera. “Ma cos’è ‘sta roba? Ma chi è Blanco?”, sono i primi interrogativi che si pone.

E poi ci va giù più pesante: “Ma sono convinti di quello che fanno o ridono dentro quando cantano così? Sono delle caricature”. Nel pezzo di Mahmood, Castoldi commenta: “Ma sta male? Comincia a cantare, non a fare i versi”.

“Si sono ricordati di far arrivare il tir con l’autotune? No, perché se il loro pezzo è una battuta di spirito, allora sono veramente ironici” ha continuato Morgan, accusando neanche tanto velatamente Blanco di aver utilizzato un software per correggere gli errori di intonazione.

Tuttavia proprio alla fine del suo show, Morgan specifica: “Io sto scherzando, perché non si può fare su Sanremo? Io faccio satira su Amadeus perché lo conosco e so che lui ha il senso dell’umorismo”.