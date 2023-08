Morgan, dopo il caos a Selinunte: la replica di Marracash e la verità sulla sua presenza in Rai

Non sono passati inosservati gli insulti che Morgan ha lanciato al pubblico di Selinunte, divenendo virale sui social e finendo al centro della polemica. In questa occasione l’artista si è scagliato contro Marracash e Fedez. A distanza di poche ore dall’accaduto, non solo è arrivata la replica di Marracash, ma è anche emersa la verità sulla presenza del musicista in Rai.

LA VERITÀ DELLA RAI – Presente al concerto-lezione “Segnali di vita e di arte” dedicato a Franco Battiato, nel parco archeologico di Selinunte, il cantante si è lasciato andare ad una colorita sfuriata nei confronti del pubblico, a cui ha rivolto anche insulti omofobi. Davanti a quanto accaduto, in molti hanno chiesto la sostituzione del cantante nella giuria di X Factor (Sky) e la cancellazione di StraMorgan (Rai Due).

Da quanto emerso nelle scorse ore, la Tv di Stato non ha mai confermato la seconda stagione del programma che vede protagonista proprio il musicista. A rivelarlo sarebbero state alcune fonti Rai a FQ Magazine, affermando che:

“La Rai non ha mai annunciato la seconda stagione di ‘StraMorgan‘, il programma non figura nei palinsesti del servizio pubblico fino a gennaio 2024. Al momento non è previsto nemmeno nella seconda parte della stagione, i palinsesti sono al vaglio e non sono stati ancora annunciati”.

LA REPLICA DI MARRACASH – Dopo esser stato chiamato in causa a Selinunte, il noto rapper ha deciso di replicare attraverso le sue IG Stories: “Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”.