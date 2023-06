Morte di Berlusconi, Giorgia Soleri pubblica una foto contro e poi cancella tutto: “Mi scuso con la famiglia”

Sono passate ormai più di 24 ore dalla morte di Silvio Berlusconi, leader politico, imprenditore e chi più ne ha più ne metta. Le più grandi testate italiane e internazionali hanno dedicato fiumi d’inchiostro (o caratteri sul pc) per omaggiarlo nel bene e nel male, per ricordare il suo impatto sull’Italia ma anche per evidenziarne i lati inevitabilmente negativi. Il web si è spaccato a metà: chi lo ha ricorda tutto sommato con affetto e chi ha preferito nuotare controcorrente. Tra questi, Giorgia Soleri.

Le parole di Giorgia Soleri

L’attivista e influencer ha pubblicato tra le sue storie Instagram un post decisamente controcorrente intitolato: “L’uomo che ha distrutto il Paese”. Insomma, si comprende, dunque, la poca stima nei confronti del politico. L’influencer ha anche riportato uno stralcio di un articolo della BBC che recita così: “L’ex premier italiano, che si è ripreso da scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto a 86 anni”. Infine, l’attivista ha fatto un ragionamento con un utente aggiungendo: “Sento già riecheggiare: ‘Ma ha fatto anche cose buone'”.

Inutile dire che la giovane ha ricevuto parecchie critiche da una bella fetta dei suoi follower: “Stai in silenzio. Tu cosa hai fatto nella vita? Ti si conosce solo per la tua vita sentimentale. Non ho parole”. O ancora: “Al di là delle simpatie politiche, è così difficile avere un po’ di empatia per la famiglia di questo uomo che è morto da neanche 24 ore? Il rispetto è una cosa rara in questi tempi”.

Giorgia cancella tutto e si scusa

Riempita di critiche e insulti, l’influencer e ormai ex fidanzata di Damiano David dei Maneskin ha deciso di cancellare tutte le storie precedenti da Instagram e pubblicare delle scuse. “Ci ho sempre tenuto, su questo spazio, a prendere una posizione sulla base dei miei ideali e dei miei valori, anche quando poteva risultare divisivo o scomodo”.

Successivamente le scuse: “Riconosco di essere stata indelicata e offensiva. Rispetto profondamente il sentimento di dolore e mi scuso con la famiglia e con chiunque sia stato turbato dalle parole che ho condiviso. Per questo motivo ho preferito cancellare le storie diverse ore fa e fare un passo indietro”.