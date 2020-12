Morte Maradona, l’accusa al medico Luque: “L’agonia di Diego è durata più di 17 ore”

La tragica morte di Diego Armando Maradona continua a far parlare di se e sono ancora molti i chiarimenti da fare riguardo alle circostanze della dipartita. Da giorni sotto accusa è finito il medico personale del Pibe de Oro, Luque. Quest’ultimo, secondo le parole dell’avvocato Braudy, sarebbe stato colpevole di omicidio colposo.

Mario Braudy, avvocato di Veronica Ojeda, ex compagna di Maradona, ha infatti rincarato la dose dopo le accuse dei giorni scorsi, alimentando così dubbi sulla figura medica che ha assistito Maradona negli ultimi anni. Ecco le accuse dell’avvocato a tal proposito.

“Se smetto di curarti per tre anni e ti do pillole per aumentare il tuo battito cardiaco è inevitabile avere problemi. Questa è molto più che negligenza… L’agonia di Diego è durata diverse ore. L’edema polmonare non si manifesta in un minuto. Ci vogliono dalle 17 alle 25 ore“.

Un’accusa grave che rivoluzionerebbe gli scenari in atto. La lunga agonia attraversata nelle ultime ore di vita da Maradona farebbe presagire delle colpe pesanti da parte di chi lo accudiva nell’ultimo periodo. Appare infatti strano che nessuno si sia accorto del grave stato in cui l’ex campione del mondo riversava.

Per avere un quadro finalmente un po’ più chiaro sulla situazione bisognerà comunque aspettare ancora qualche giorno, fino a quando saranno noti i risultati degli esami tossicologico e istopatologico, ordinati contestualmente all’autopsia.