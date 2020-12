Morte Maradona, l’avvocato Braudy accusa Luque: “In due cliniche non volevano operarlo”

Le indagini riguardo la misteriosa morte di Diego Armando Maradona continuano senza sosta ed ogni giorno trapelano nuovi particolari. Ad aggiungere nuovi tasselli alla vicenda ci ha pensato in queste ultime ore, come si apprende tra le pagine de Il Mattino, Mario Baurdy, il legale che cura gli interessi di Diego Fernando, figlio di 7 anni del Pibe de Oro e concepito con Veronica Ojeda.

L’avvocato ha avuto molto da dire riguardo alla vicenda, accusando Luque, il medico personale di Maradona. Secondo Baurdy infatti il medico ha commesso degli errori gravissimi poiché “in due cliniche avevano ritenuto che non fosse necessario sottoporre il Diez ad un’operazione per l’ematoma subdurale che si presentava nel cranio, poiché poteva essere risolto con farmaci perché non c’era urgenza né necessità di un intervento”.

Ma non è tutto. Il legale continua così: “In un’altra clinica, a Ipensa, non hanno accettato di operarlo ed è per questo che lo hanno poi portato alla clinica Olivos. A Olivos le persone della clinica non lo hanno operato subito perché non tutti erano d’accordo ed è stato un altro personale medico che lo ha fatto”.

Poi Mario Baurdy ricorda un altro misterioso tassello che ancora non quadra e che evidenzia una bugia proferita da Luque: “È entrato dicendo che l’ha operato e se n’è andato dicendo che lo ha operato, ma quando vediamo la parte chirurgica scopriamo che non l’ha fatto“.

Ovviamente la strada per la verità appare molto lunga e tormentata. A tale proposito la prossima settimana dovrebbero uscire i risultati dei test a cui la salma di Maradona è stata sottoposta, sperando che possa essere fatta luce sul triste evento il prima possibile.