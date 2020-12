Morte Maradona, l’ex Rocio: “Se potesse risvegliarsi, prenderebbe qualcuno a pugni”

L’ultima fidanzata di Diego Armando Maradona, Rocio Olivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Pibe de Oro. L’ex moglie si è tolta diversi sassolini dalle scarpe.

“Se parlassi, potrei restare tutta la notte. Se Diego potesse risvegliarsi, prenderebbe a pugni qualche persona. C’è gente, come le sue sorelle, che parla e non so neanche dove prenda le informazioni. Penso solo che lo facciano solo per poter dire qualcosa“.

“Sono consapevole che tutti si faranno parecchie domande senza chiedersi se quello che ascoltano sia vero o falso. Ormai lascio che tutti parlino, io ho deciso che devo essere forte. Lo devo a me stessa e anche al ricordo di Diego“.

Nonostante sia passata più di una settimana, la morte dell’ex campione del Napoli è ancora avvolta dal mistero.

Rocio ha infine concluso che “un giorno anche io fornirò la mia versione dei fatti. Ho tante belle cose da raccontare, ma soprattutto di Diego. Voglio dimostrare, e ho tanti buoni motivi per farlo, che Diego era una persona migliore anche di ciò che è stato da giocatore di calcio. Non è neanche lontanamente come lo descrivono“.