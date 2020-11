Morte Maradona, tifosi juventini attaccano i napoletani: “Cori contro di noi anche in occasione della morte di Diego”

La morte di Diego Armando Maradona ha scosso un po’ tutti. Il suo improvviso decesso è stato un colpo al cuore per tutti gli amanti di questo sport che sono cresciuti con le sue giocate ai tempi di Napoli e con la maglia dell’Argentina.

Nonostante io periodo, però, sono arrivati degli attacchi da parte di alcuni tifosi juventini, i quali si sono lamentati per quanto fatto da parte di alcuni tifosi napoletani in occasione del ricordo di Diego Armando Maradona.

Come rivelato sulle reti Mediaset, precisamente su Rete 4, in occasione della veglia per Diego Armando Maradona sono stati intonati vari cori e sfottò contro la Juventus. Non solo il classico “chi non salta juventino è…”, ma anche altre frasi più colorite.

Sui social è quindi montata la polemica, con i tifosi bianconeri ed anche altri di fedi diverse. che hanno denunciato quanto accaduto a Napoli.

Paolo I. scrive: “Che bisogno c’era in un momento così delicato?! Si fanno sempre riconoscere“, Umberto M. aggiunge: “I soliti napoletani, cori contro la Juventus anche in occasione della morte di Maradona“. Lucia F. invece, non aggiunge mezze misure: “Vergogna“.