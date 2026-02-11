Morto a 48 anni James Van Der Beek, l’attore di Dawson’s Creek

James Van Der Beek, volto simbolo della serie cult Dawson’s Creek, è morto secondo quanto riportato dal sito TMZ. La notizia sarebbe stata confermata da un rappresentante dell’ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas, che ha registrato la segnalazione del decesso nelle prime ore del mattino.

Le autorità avrebbero ricevuto la comunicazione alle 6:44, ma al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle circostanze o sulla causa della morte. Le informazioni disponibili restano quindi limitate, in attesa di eventuali aggiornamenti.

L’attore aveva parlato pubblicamente, alla fine del 2024, della sua diagnosi di cancro al colon-retto, condividendo con il pubblico il percorso legato alla malattia. La rivelazione aveva suscitato grande sostegno da parte di fan e colleghi.

A causa delle sue condizioni di salute, Van Der Beek aveva rinunciato a partecipare alla reunion prevista con il cast di Dawson’s Creek. L’evento avrebbe segnato un ritorno simbolico per i protagonisti della serie, ma l’attore era stato costretto a dare priorità alle cure.