mercoledì, Febbraio 11, 2026
HomeCronacaMorto a 48 anni James Van Der Beek, l'attore di Dawson's Creek
Cronaca

Morto a 48 anni James Van Der Beek, l’attore di Dawson’s Creek

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0

James Van Der Beek, volto simbolo della serie cult Dawson’s Creek, è morto secondo quanto riportato dal sito TMZ. La notizia sarebbe stata confermata da un rappresentante dell’ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas, che ha registrato la segnalazione del decesso nelle prime ore del mattino.

Le autorità avrebbero ricevuto la comunicazione alle 6:44, ma al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle circostanze o sulla causa della morte. Le informazioni disponibili restano quindi limitate, in attesa di eventuali aggiornamenti.

L’attore aveva parlato pubblicamente, alla fine del 2024, della sua diagnosi di cancro al colon-retto, condividendo con il pubblico il percorso legato alla malattia. La rivelazione aveva suscitato grande sostegno da parte di fan e colleghi.

A causa delle sue condizioni di salute, Van Der Beek aveva rinunciato a partecipare alla reunion prevista con il cast di Dawson’s Creek. L’evento avrebbe segnato un ritorno simbolico per i protagonisti della serie, ma l’attore era stato costretto a dare priorità alle cure.

Articolo precedente
L’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A: il Napoli vuole puntare su di lui
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode