Un dramma improvviso ha colpito nei giorni scorsi l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino, dove un neonato di pochi mesi è morto dopo essersi sentito male mentre si trovava nel terminal con la sua famiglia. La vicenda si è consumata nella giornata di giovedì 5 marzo 2026, gettando nello sgomento viaggiatori e personale dello scalo.

Il piccolo stava viaggiando insieme ai genitori quando, all’improvviso, ha accusato un grave malore. I familiari hanno subito chiesto aiuto e in pochi istanti è stato lanciato l’allarme all’interno dell’aeroporto, facendo scattare l’intervento dei soccorsi.

I sanitari sono arrivati rapidamente e hanno tentato a lungo di rianimare il bambino, impegnandosi in manovre di emergenza che sono proseguite per oltre un’ora. Nel frattempo è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, arrivato in tempi brevi nello scalo romano.

Nonostante il grande sforzo dei medici e dei soccorritori, purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile. Il piccolo non ce l’ha fatta, lasciando dietro di sé una tragedia che ha profondamente scosso tutti coloro che hanno assistito alla scena. A riportare la notizia e quanto accaduto in quei terribili instanti è stato il portale FanPage.it.