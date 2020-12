Morto Humberto Biondi, il giornalista che intervistò Maradona da bambino

“Ho due sogni: il primo è giocare i Mondiali, il secondo è vincerli”. Iconiche parole di un bambino, Diego Armando Maradona, intervistato in un campetto di Villa Fiorito. Il resto della storia lo conoscono tutti, così come ormai quasi tutti conoscono il video in questione, divenuto esso stesso iconico.

Quel bimbo davanti alla telecamera possedeva una sicurezza eccezionale per un ragazzo della sua età, come se già consapevole della storia che avrebbe scritto qualche anno dopo. Ma se da un lato tutti conoscono il ragazzino davanti alla telecamera, pochi invece conoscono chi stava riprendendo il video.

Si tratta del giornalista Humberto Biondi, tragicamente scomparso in data odierna alla veneranda età di 80 anni. Pochi giorni dopo dalla morte del Pibe de Oro, come se qualcosa unisse le due esistenze.

Un tragico lutto dunque per il giornalismo argentino e non solo. Biondi non è divenuto famoso solo per il video girato negli albori della carriera al piccolo Maradona, ma ha intrapreso una grandissima carriera nel giornalismo che lo ha visto protagonista anche nella telecronaca dei Mondiali di Italia 90.

Chissà se anche Biondi, al momento dell’intervista, possedeva la stessa sicurezza di Maradona riguardo al realizzare i propri sogni in futuro. In quell’istante comunque, probabilmente senza saperlo, il giornalista argentino aveva registrato un pezzo indelebile di storia contemporanea.