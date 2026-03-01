domenica, Marzo 1, 2026
Morto l’ex allenatore del Napoli Rino Marchesi: fu il primo allenatore italiano di Diego Maradona

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
Il calcio italiano dice addio a Rino Marchesi, scomparso a 88 anni. Figura di grande spessore umano e professionale, ha attraversato epoche diverse del pallone nazionale, costruendo una carriera significativa prima in campo e poi in panchina.

Negli anni da centrocampista divenne uno dei celebri “leoni di Ibrox” con la Fiorentina, contribuendo a riempire la bacheca viola con quattro trofei: due Coppe Italia, una Mitropa Cup e la storica Coppa delle Coppe del 1961, uno dei trionfi europei più importanti nella storia del club toscano.

Prima e dopo l’esperienza fiorentina, Marchesi vestì anche la maglia della Lazio per cinque stagioni, dimostrando solidità e intelligenza tattica. Chiuse poi la carriera da giocatore con il Prato, salutando il calcio giocato con la reputazione di professionista serio e affidabile.

Da allenatore lasciò un segno altrettanto rilevante: fu infatti il primo tecnico a guidare in Italia Diego Armando Maradona, entrando così in una pagina speciale della storia del nostro campionato. Nato a San Giuliano Milanese, aveva scelto da tempo la Toscana come casa, stabilendosi a Sesto Fiorentino, alle porte di Firenze.

