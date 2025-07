Ecco perché bisogna evitare di schiacciare mosche e mosconi

Tra gli animali più fastidiosi che possono aggirarsi per casa, ci sono le mosche e i mosconi. Schiacciarli sembra l’unica soluzione per porre fine a tale seccatura. In realtà, si dovrebbe evitare di ucciderli per diverse ragioni.

Tali insetti portano con sé una notevole quantità di muffe e batteri. Per cui, se vengono colpiti, rendono l’ambiente dell’abitazione meno igienico e pulito. A seconda del contesto con cui sono venuti a contatto, la loro carica batterica può essere più o meno alta. Accade, non di rado, che siano portatori di Salmonella o di altri patogeni che difficilmente vengono via con le semplici pulizie domestiche.

Inoltre, mosche e mosconi rilasciano le cosiddette sostanze chimiche di “panico”, nel momento in cui vengono uccisi. Questi feromoni non fanno nient’altro che attirare altri insetti. In men che non si dica, si può essere colpiti di un loro agguato.

Alla luce di quanto detto, si consiglia di utilizzare altri metodi per mandarli via. Il primo è molto semplice. Occorre coprire l’insetto con un bicchiere e, successivamente, inserire un foglio sotto. Dopodiché non basta far altro, che portare tutto fuori e lasciar volare via la mosca.