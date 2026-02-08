Moto contro un muro, deceduto un ragazzo di 17 anni: la tragedia in provincia di Caserta

La notte si è trasformata in tragedia lungo via Scafa, nel territorio comunale di Alife, dove un violento incidente in moto ha avuto conseguenze devastanti. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita, mentre l’amico che era con lui lotta tra la vita e la morte. La moto sulla quale viaggiavano si sarebbe schiantata contro il muro di un locale, in circostanze ancora tutte da chiarire.

Erano da poco passate le 3:30 quando il silenzio è stato squarciato dall’impatto, avvenuto su un tratto rettilineo della strada. Lo schianto è stato talmente violento da non lasciare scampo al giovane, le cui condizioni sono apparse immediatamente disperate agli occhi dei primi soccorritori accorsi sul posto.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Piedimonte Matese, uno dei due ragazzi è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. A perdere la vita è A. G., giovane residente nella stessa Piedimonte Matese, la cui improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto familiari, amici e l’intera comunità.

Gravissime, invece, le condizioni dell’altro giovane, ricoverato in ospedale e costantemente monitorato dai medici. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre resta il dolore per una notte che si è conclusa con una tragedia senza ritorno.