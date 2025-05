Messina: portano uno scooter elettrico a caricare dentro al pronto soccorso

Ha parcheggiato il proprio motorino elettrico all’interno della sala d’attesa del pronto soccorso, mettendolo anche in carica collegando la spina alla presa elettrica presente nella stanza. Avvenuto al Policlinico universitario G. Martino di Messina, il gesto è divenuto virale sui social, scatenando l’indignazione del popolo del web.

PARCHEGGIA AL PRONTO SOCCORSO – Gli scatti del motorino, collocato proprio davanti all’entrata, ostruiva il passaggio dei visitatori, non sono di certo passati inosservati. A condividerlo è stata la stessa direzione del Policlinico, dichiarando di aver chiesto l’identificazione del proprietario del mezzo e autore di tale gesto e di star provvedendo a presentare un esposto all’autorità giudiziaria.

A commentare l’accaduto è stato anche il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito:

“Questo gesto è espressione di un profondo degrado culturale per il quale non si può rimanere silenti. Un segno di inciviltà non può passare inosservato; per tale ragione porremo in essere ogni azione utile per contrastare gesti che non solo denotano la totale mancanza di cura per un bene pubblico, ma sono irrispettosi nei confronti delle persone e di tutti i nostri operatori e utenti che accedono in ospedale per un bisogno di salute”.



La notizia ha ovviamente mosso una grande ondata di indignazione. Sui social c’è chi ha commentato: “Non possiamo restare in silenzio davanti a gesti che ledono la dignità del luogo e il diritto dei pazienti e dei loro familiari a essere accolti in un ambiente sicuro e decoroso”.

Non sono mancate, però, anche le critiche nei confronti dell’ospedale: “Stupiamoci per un motorino messo in carica, sicuramente per una necessità, mentre tutto normale quando bisogna aspettare anni per una visita. O quando bisogna aspettare ore su una barella. Vergognatevi”