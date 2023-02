Mourinho chiede alla Roma di ingaggiare Isco

La squadra italiana è interessata al centrocampista spagnolo a causa della partenza di Nicolò Zaniolo nella finestra di trasferimento invernale verso il Galatasaray

Secondo Estadio Deportivo, l’AS Roma è interessata ad acquisire i servizi di Isco Alarcón nei prossimi giorni su richiesta di José Mourinho, viste le esigenze della squadra italiana per il resto della stagione in Serie A e in UEFA Europa League.

La squadra italiana è interessata al centrocampista spagnolo a causa della partenza di Nicolo Zaniolo nella finestra di trasferimento invernale verso il Galatasaray. A causa della partenza dell’italiano, la squadra italiana dispone di una quota extra per i rinforzi e vuole approfittarne per aumentare la rotazione per il resto della stagione.

Le ultime

Isco Alarcón sarebbe interessato a giocare per la squadra italiana, considerando che sarebbe un’occasione d’oro per cercare di tornare al meglio. José Mourinho è fiducioso di poter far tornare Isco al suo meglio, in modo che possa diventare una parte importante della rotazione.

Un altro club che ha mostrato interesse è il Los Angeles Galaxy, che sarebbe disposto a offrirgli un contratto importante per la prossima stagione di MLS. Ci sono anche squadre della LaLiga interessate a ingaggiarlo. Dopo la trattativa saltata con l’Union Berlino il giocatore ora dovrà cercare squadra. Intanto si allontana il Konyaspor, che un paio di settimane fa ha dichiarato: “La famiglia di Isco non vuole trasferirsi in Turchia, noi stiamo tentando di convincerlo ma la trattativa allo stato attuale rimane molto difficile.”. Bisognerà capire cosa farà lo spagnolo, perché il tempo volge al termine.