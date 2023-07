Mourinho chiede Rui Silva del Betis

Jose Mourinho, allenatore della Roma, ha espresso il desiderio di ingaggiare il portiere del Real Betis Rui Silva

L’interesse della Roma per il portiere portoghese non è nuovo, visto che già due anni fa si parlava di un possibile trasferimento prima che il giocatore passasse al Betis dal Granada come paramentro zero.

Il portiere della Roma è attualmente l’esperto portoghese Rui Patrício, di 35 anni. Tuttavia, i dirigenti della Roma hanno messo gli occhi su Rui Silva, 29 anni, che si alterna al veterano Claudio Bravo, 40 anni, al nei biancoverdi. L’allenatore Manuel Pellegrini tende a schierare Bravo nelle partite più importanti.

Mourinho chiede alla Roma il suo trasferimento

Recentemente è emerso in Italia che il Betis ha presentato un’offerta al Vicenza per il giovane portiere Sebastiano Desplanches, secondo classificato ai Mondiali Under 20 con l’Italia e votato come miglior portiere del torneo. Questo indica che il Betis potrebbe muoversi in porta, soprattutto se dovesse arrivare una buona offerta per Rui Silva.

Il portiere di riserva del Betis, Dani Martín è ricercato dal suo ex club, lo Sporting Gijón, e quindi è probabile che lasci il club. Se dovesse arrivare un’offerta interessante per Rui Silva, è probabile che la dirigenza del Betis sia disposta a prenderla in considerazione.

Interesse concreto

L’interesse di Mourinho per Rui Silva dimostra la sua fiducia nelle capacità del portiere portoghese e il suo desiderio di averlo nel suo progetto alla Roma. Tuttavia, non è ancora stato specificato se la Roma abbia fatto un’offerta ufficiale al Betis per il portiere.

Ulteriori notizie su questo potenziale trasferimento sono attese nei prossimi giorni e sarà interessante vedere come si svilupperanno le trattative tra i due club. Nel frattempo, Rui Silva rimane una pedina fondamentale per la porta del Betis e il suo futuro dipenderà dalle decisioni dei dirigenti del club e dalle offerte che arriveranno.