Mourinho e i quattro centrocampisti desiderati

Il tecnico portoghese José Mourinho ha già in mente i giocatori che vuole ingaggiare per rinforzare il centrocampo della Roma. Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, Mourinho ha in lista quattro centrocampisti che potrebbero rafforzare il gioco della sua squadra nella prossima stagione: Marcel Sabitzer, Daichi Kamada, Renato Sanches e Habib Diarra.

I 4 centrocampisti che Mourinho vuole per la Roma

Marcel Sabitzer, tornato al Bayern Monaco dopo il prestito al Manchester United, è uno dei nomi di spicco sulla lista di Mourinho. Il centrocampista austriaco non rientra nei piani di Thomas Tuchel e il Bayern è disposto a venderlo per investire in un centravanti. Mourinho vede in Sabitzer l’opzione ideale per rafforzare il centrocampo della Roma.

Anche Daichi Kamada è sulla lista dei desideri di Mourinho. Il playmaker giapponese è stato svincolato dopo aver terminato il suo contratto con l’Eintracht Francoforte. Sebbene avesse un accordo con il Milan, i rossoneri hanno raffreddato l’interesse per l’ingaggio di Chukwueze. Mourinho vede in Kamada un’opportunità per rafforzare la rotazione del centrocampo d’attacco della sua squadra.

Un altro giocatore su cui Mourinho ha messo gli occhi è Renato Sanches. Il centrocampista portoghese non rientra nei piani di Luis Enrique al Paris Saint-Germain e sta cercando di allontanarsi dal club. Mourinho considera Sanches un acquisto ideale per la sua fisicità, il ritmo e la capacità di giocare in diverse posizioni del centrocampo.

L’ultima aggiunta alla lista di Mourinho è Habib Diarra, un promettente 19enne che attualmente gioca nello Strasburgo, recentemente acquistato dal Chelsea. Diarra ha attirato l’attenzione della Roma e Mourinho ritiene che possa essere un’aggiunta futura per rafforzare il centrocampo della squadra. Con questi quattro giocatori in mente, Mourinho spera di poter fare gli acquisti necessari per rafforzare il centrocampo della Roma e competere ai massimi livelli nella prossima stagione.