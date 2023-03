Mourinho è interessato a Baena per l’estate

Il tecnico portoghese punterebbe sul nuovo gioiello del Villarreal per rinforzare la rosa dei giallorossi

Álex Baena è stato a lungo una delle risorse più importanti del Villarreal e il 21enne ha fatto un salto di qualità che lo ha messo nel mirino di diversi top club europei per la prossima stagione, con la Roma che è l’ultimo club ad aggiungersi alla lista dei candidati per i servizi del giocatore spagnolo, che ha 10 gol e cinque assist finora in questa stagione.

Tale è il livello mostrato da Álex Baena che José Mourinho avrebbe personalmente messo il nome del giocatore spagnolo sul tavolo dei giallorossi con l’idea di provare a portarlo via dall’Estadio de la Cerámica, avendo così l’opportunità di andare in Serie A, dove Baena avrebbe la missione principale di contribuire a far dimenticare un Nicolò Zaniolo diventato uno dei protagonisti del mercato invernale dopo la partenza per il Galatasaray.

Il Villarreal si prepara a una cessione da record

Álex Baena ha dimostrato in questa stagione la grande qualità che possiede, cosa che ha portato il Villarreal, nonostante sia riuscito a rinnovare il suo contratto fino al 2027, aumentando allo stesso tempo la clausola di rescissione del giocatore spagnolo, a sfregarsi le mani con la possibilità di battere tutti i record storici del club in termini di trasferimenti, e potrebbe addirittura diventare la vendita più costosa nella storia del Villarreal, superando i 40 milioni di guadagno per Cedric Bakambu. In estate tutto potrebbe accadere, con la Roma pronta a fare di tutto per avere Baena.