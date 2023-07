Dopo averlo acquistato ai tempi del Manchester United, José Mourinho sarebbe intenzionato a provare a prendere Fred per rafforzare il centrocampo

Per un Georginio Wijnaldum che esce, potrebbe esserci un nuovo arrivo in casa giallorossa. La Roma, infatti, starebbe pensando di acquistare un nuovo centrocampista da regalare a José Mourinho per la prossima stagione. Il tecnico portoghese starebbe già pensando a chi prendere e avrebbe già avanzato una richiesta a Tiago Pinto e alla dirigenza.

Il calciatore in questione sarebbe Fred, centrocampista brasiliano attualmente in forza al Manchester United. Arrivato proprio sotto la gestione Mourinho, voluto fortemente dall’allenatore portoghese, ora potrebbe ritrovarsi ad arrivare in Italia. Il feeling con l’ambiente dei Red Devils non è mai scoccato totalmente e dovesse finire ceduto i tifosi non si strapperebbero i capelli.

Possibilità concreta di arrivo

Josè Mourinho ha firmato qualche anno fa Fred per il Manchester United e rimane un grande fan ed estimatore del giocatore. Non sarà un titolare fisso nella prossima stagione e questo ha messo in allarme José Mourinho e la Roma. Al suo posto dovrebbero giocare Casemiro e Mount, cosa che lo porterà lontano dall’Inghilterra.

Per Mourinho, Fred sarebbe un giocatore chiave e vorrebbe costruire un centrocampo attorno a lui. Il centrocampo della Roma sta invecchiando e ha un disperato bisogno di nuovi volti. Josè vuole sfidare il Napoli per il titolo e ha la spina dorsale di un’ottima squadra, ma ha bisogno di grandi aggiunte per competere ai vertici del campionato. L’obiettivo è continuare ad alzare l’asticella, cercando di raggiungere nuove vette.