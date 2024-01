Mourinho incontrerà Aurelio De Laurentiis

A sorpresa, José Mourinho potrebbe incontrare Aurelio De Laurentiis per sedersi sulla panchina del Napoli nella prossima stagione

José Mourinho potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli. Infatti, il suo nome sarebbe balzato in cima alle preferenze di Aurelio De Laurentiis dopo l’esonero ricevuto dalla Roma. Al momento non sembra possa avvenire nulla, in virtù di una regola della FIGC che stabilisce che chi ha allenato una squadra può allenarne un’altra nella stessa stagione solo se è stato esonerato entro il 20 dicembre. O, almeno, questo è quello che direbbe il regolamento per Serie B e Lega Pro.

Al momento c’è poca chiarezza dietro tutto ciò, ma sembrerebbe che José Mourinho non possa allenare in questa stagione in Italia. Probabilmente, però, lo Special One potrebbe ritrovarsi sulla panchina dei partenopei nella prossima stagione sempre se Aurelio De Laurentiis non scelga di optare per qualcun’altro.

Moratti parla del suo ex allenatore

A parlare della situazione uno degli ex presidenti di Josè Mourinho: Massimo Moratti. L’ex dirigente nerazzurro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “L’Inter sta giocando molto bene, ma le prestazioni dipendono molto dall’avversario che si affronta e il Napoli sta crescendo. Può essere una partita bellissima. Mourinho al Napoli? Non so, lui farebbe impazzire tutti i tifosi, porta sempre entusiasmo e speranze“.

Poi continua: “A lui farebbe piacere allenare il Napoli perché è una piazza importante e ha un progetto importante. De Laurentiis? Non lo conosco molto bene, non saprei dire se si troverebbe bene con Mourinho. La sua specialità è quella di essere un professionista serio, conosce tutto della sua squadra, è un grande appassionato di calcio. La comunicazione? La studia e l’ha studiata. Gigi Simoni? Un grande signore e un professionista molto serio, ho avuto sempre la fortuna di avere grandi persone al mio fianco”.