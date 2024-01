Mourinho lascia la Roma: la prossima destinazione

José Mourinho è ufficialmente stato esonerato dalla Roma. Per lo special one ora si aprono tante vie per il suo futuro

José Mourinho continua a far discutere. Il suo addio alla Roma, sostituito da Daniele De Rossi, sembra aver sconvolto il mondo giallorosso che ora vuole capire come proseguirà la stagione.

Intanto, la stagione di Mourinho potrebbe continuare altrove visto il licenziamento da parte dei giallorossi. Sono tante le possibilità per il futuro del portoghese, che ha destinazioni possibili tra nazionali e club. Quella che stuzzica di più è l’Arabia.

Le possibilità

Il tecnico lusitano ha buon mercato in Premier League, dove il Newcastle potrebbe sceglierlo al posto del possibile esonero di Howe. Per ora il tecnico dei magpies resterà, ma dovessero arrivare altri passi falsi potrebbe salutare.

Intanto, qualche mese fa Mou non ha chiuso del tutto all’Arabia: “Al Hilal e Al Ahli. Ci ho pensato, sì. Prima di andare all’incontro ho informato la proprietà chiarendo che non avevo intenzione di accettare. A casa ho detto esattamente la stessa cosa. Per un lato mi sentivo prigioniero della parola data ai giocatori a Budapest e ai tifosi dopo lo Spezia, mimando la permanenza. Ma se mi chiedi se non ho accettato soltanto per questo motivo, rispondo di no, non solo per questo. Non è definitivo, non lo è. In passato rifiutai la proposta più incredibile che un allenatore abbia mai ricevuto quando la Cina mi offrì la panchina della Nazionale e di un club nel quale avrebbero giocato tutti i nazionali. Una proposta economicamente indecente, fuori dal mondo e da tutti i parametri”.