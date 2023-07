Mourinho pazzo per Sabitzer

Il portoghese vuole migliorare la sua squadra e crede che Marcel Sabitzer sarebbe il giocatore che alzerebbe di molto il livello in campo

La Roma, uno dei club più rappresentativi del calcio italiano, ha fatto un tentativo per ingaggiare il talentuoso centrocampista Marcel Sabitzer dal Bayern Monaco. Secondo le ultime notizie provenienti dall’Italia, il club capitolino ha presentato un’offerta di prestito per il giocatore austriaco, ma la proposta è stata rifiutata dal Bayern.

Il Bayern Monaco, campione in carica della Bundesliga e una delle squadre più forti d’Europa, ha chiarito di essere disposto a lasciare partire Sabitzer solo in caso di trasferimento. Il club bavarese apprezza il giocatore e cerca un guadagno economico dalla sua cessione, piuttosto che lasciarlo partire in prestito.

Occasione ghiotta per i giallorossi

Secondo “La Repubblica”, questa situazione ha messo la Roma di fronte a un bivio: la società era interessata a Sabitzer e vedeva nell’opzione del prestito un modo per assicurarsi i suoi servizi. Tuttavia, il Bayern ha chiarito di non essere disposto a prendere in considerazione questa opzione e di essere alla ricerca di un trasferimento che si adatti alle sue aspettative finanziarie.

Sabitzer ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Manchester United, uno dei maggiori club inglesi. Tuttavia, il club inglese non ha voluto tenerlo in prestito, aprendo così la porta ad altri club interessati al centrocampista che sembra non resterà comunque in Germania. Il suo arrivo a Roma potrebbe concretizzarsi presto, molto presto, con Mourinho che lo accoglierebbe a braccia aperte.