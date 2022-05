Mourinho: “Se Abraham vuole tornare in Inghilterra, può”

José Mourinho ha parlato a footballdailyuk della situazione e non solo. Tra gli argomenti trattati anche Tammy Abraham

Lo conosciamo tutti e da sempre si è rivelato tale: José Mourinho è sempre diretto nelle sue interviste. Non è nuovo ad esternazioni totalmente limpide e lo ha dimostrato anche nell’intervista al footballdailyuk, dove ha parlato di passato e anche presente.

Lo Special One si è soffermato anche su Tammy Abraham, attaccante inglese dei giallorossi che sta trovando parecchia continuità con il tecnico portoghese. Secondo José Mourinho, Abraham può lasciare la Roma quando vuole.

Le parole del tecnico portoghese

Lo Special One inizia parlando di carriera: “Sono arrivato in un punto della mia carriera e della mia vita in cui non ho brutti pensieri. Ogni volta che parlo con i giornalisti inglesi mi fanno sempre la battuta sulla finale, spero di non essere licenziato questa volta (ride ndr). È qualcosa che non accade a molti allenatori. Ma non ho rimorsi verso il Tottenham e neanche verso il presidente. Non ho brutti ricordi dell’esperienza agli Spurs”.

Poi parla di Tammy Abraham: “Non è facile per un giovane andare via dal proprio paese, dalla propria città e della Premier League. Se vuole tornare in Inghilterra, non credo che lo voglia ora, ma se vuole tornare in Inghilterra, deve solo schioccare le dita. Sono molto felice per lui e sta facendo bene con la sua Nazionale. I ragazzi inglesi come Smalling e Tomori hanno capito che c’è vita anche fuori il campionato inglese e bisogna lasciare da parte le bugie”.