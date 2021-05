Mourinho si inserisce nella trattativa tra il Verona e il Napoli: vuole Zaccagni alla Roma

Mourinho alla Roma è una di quelle mosse destinate a mischiare tutte le carte e tutte le strategie del campionato di Serie A. I tifosi della Roma sognano di tornare a competere ai massimi livelli anche grazie alle sue richieste di calciomercato. Tra i nomi altisonanti il portoghese, infatti, avrebbe chiesto Isco del Real Madrid ma non solo.

Da sempre lo Special One è un attento conoscitore e osservatore del calcio italiano e avrebbe puntata uno dei giovani talenti sui quali, però, c’erano già diverse quadre da molto tempo, come ad esempio il Napoli.

Secondo quanto riportato dal portale L’Arena, José Mourinho avrebbe puntato Mattia Zaccagni del Verona che è ormai in procinto di lasciare la società scaligera il prossimo calciomercato visto che tutte le grandi squadre hanno messo gli occhi su di lui grazie alle sue ottime prestazioni di quest’anno.

A quanto pare, la Roma stava già visionando il profilo del calciatore gialloblù e un dirigente molto vicino a Friedkin avrebbe chiesto a Mourinho il placet per l’acquisto del calciatore. Il tecnico ex Tottenham non si è fatto attendere e ha subito dato il suo nullaosta all’acquisto.

L’affare si potrebbe concludere intorno ai 15 milioni di euro, visto che il classe 95 è in scadenza a giugno 2022 e il Verona si dovrà quindi accontentare pur di non perderlo a zero l’anno prossimo. Ci sarà però da fare i conti con la concorrenza del Napoli da mesi e mesi su quest’operazione. Mourinho, quindi, vorrebbe subito fare uno “scippo” al prossimo allenatore del Napoli, senza sapere chi è…