Mourinho spinge per Renato Sanches

Il tecnico portoghese sta spingendo la Roma per assicurarsi il prestito di uno dei suoi grandi oggetti del desiderio

La Roma sta ancora cercando di rafforzare la propria rosa in vista della stagione 2023/2024 e uno dei suoi obiettivi principali è il centrocampista portoghese Renato Sanches, che è stato dichiarato cedibile dal Paris Saint Germain dopo l’arrivo di Luis Enrique come allenatore, avendo così un’interessante opportunità in Serie A.

Il tecnico portoghese è il principale fautore dell’arrivo di Renato Sanches, credendo fermamente nella possibilità di recuperare il suo miglior livello e di farne un elemento chiave del centrocampo giallorosso, il tutto dopo che Sanches, che un tempo era considerato uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale, ha vissuto una netta discesa di livello passando per varie squadre senza gloria.

Un trasferimento in prestito è l’opzione più praticabile

La possibile operazione si delinea come un prestito con opzione di acquisto, che permetterebbe alla Roma di valutare le prestazioni di Renato Sanches nel corso della stagione prima di prendere una decisione definitiva sul suo acquisto, essendo per il giocatore l’ultima possibilità di brillare nella sua carriera.

Restaora da vedere come procederà la trattativa e se la Roma riuscirà a incorporare il talentuoso centrocampista nei per la prossima stagione. Mourinho sa solo di volerlo e anche fortemente, perché desidera maggior concretezza all’interno del proprio centrocampo dopo l’arrivo di Aouar. Il giocatore algerino sta dimostrando di essere un buon acquisto, ma serve altro per rinforzare una formazione che ha bisogno di maggiore offensività tra le propria fila.