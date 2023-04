Mourinho sta cercando di convincere Firmino

Il tecnico portoghese vuole costruire una super squadra per il prossimo anno e si è messo in testa di convincere la stella della Premier League a unirsi a lui

Josè Mourinho è al lavoro per portare alla Roma grandi nomi nella prossima finestra di trasferimenti estivi, con l’obiettivo di far diventare i giallorossi finalmente uno dei più grandi nomi della Serie A italiana. Per fare questo, il portoghese sta tirando i contatti per cercare di convincere grandi stelle e la verità è che una di queste è uno dei migliori giocatori della Premier League degli ultimi anni.

Secondo ‘Calciomercato’, uno dei nomi che Mourinho ha segnato in rosso per inglobare la prossima estate è senza dubbio Roberto Firmino, attuale giocatore del Liverpool. Il brasiliano ha già confermato che non resterà ad Anfield oltre il 30 giugno, data di scadenza del suo attuale contratto, e sono molte le squadre che si sono fiondate su di lui, tra cui la Roma.

Ci sarà molta concorrenza

Roberto Firmino è un top player, uno dei migliori giocatori della Premier League degli ultimi anni, per questo motivo sono molte le squadre che hanno iniziato a informarsi su di lui per accaparrarsi i suoi servizi il prossimo luglio, quando non sarà più legato al Liverpool. Nelle ultime settimane è stato accostato al Real Madrid, ma non ci sono movimenti che indichino che le Merengues abbiano intenzione di fare una proposta, quindi la Roma ha ancora tempo per provare a convincerlo, Mou ci sta lavorando e ha voglia di portarlo a casa.