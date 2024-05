Mourinho: “Un errore scegliere la Roma”

José Mourinho in una recente intervista ha raccontato come sia stato per lui un errore rimanere alla Roma anziché scegliere il Portogallo

In attesa di una nuova opportunità per tornare in panchina, José Mourinho si starebbe struggendo per tornare al timone di un Manchester United che non pensa a lui. Senza trascurare la via di fuga dell’Arabia Saudita, l’uomo di Setubal ha ammesso di avere l’opportunità di accettare la sfida della nazionale portoghese.

“La cosa più normale sarebbe stata per me accettare l’invito ad andare in Portogallo. Mi è già successo due volte, ma non è arrivato al momento giusto. All’ultimo invito ho lasciato che l’emozione vincesse sulla ragione e ho deciso di rimanere alla Roma. È stato un errore. Il Portogallo ha una delle migliori squadre del mondo, ma io sentivo un grande legame con la Roma e i suoi tifosi. Per questo ho rifiutato”, ha spiegato in una dichiarazione riportata da As.

Amore e odio

Quello di José Mourinho alla Roma, però, è stato un addio controverso. Anche un mese fa ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Non c’è nulla di strano in questo. È difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee di fila venga esonerato. Questa è l’unica cosa strana. Le sue interviste non mi interessano affatto, non perdo tempo a leggerle o ad ascoltarle non ho il minimo interesse. Se lavorerò ancora con lui? No, certamente no. In questo caso non è possibile”. Parole dure, considerando che qualche mese fa sembrava innamorato del progetto Roma.