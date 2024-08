Movimenti in uscita per il Napoli: Folorunsho e la suggestione Amrabat

Il mercato in uscita del Napoli si prepara a vivere momenti cruciali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Michael Folorunsho è in attesa di sviluppi con la Lazio, ma c’è anche un’interessante possibilità che coinvolge la Fiorentina.

Scambio con Amrabat?

Si parla infatti di un possibile scambio con il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, 28 anni, già obiettivo del Napoli durante la gestione Giuntoli, che in passato aveva tentato di portarlo in azzurro, senza successo. Sebbene questa ipotesi non sia ancora decollata, Amrabat potrebbe comunque diventare un’opzione concreta per il ruolo di vice Anguissa.

Caratteristiche tecniche

Sofyan Amrabat è un centrocampista marocchino noto per la sua versatilità, intelligenza tattica e abilità difensiva. Uno dei suoi punti di forza è l’aggressività nei contrasti e l’efficacia nel recuperare palloni.

Amrabat è molto abile nel pressing e nel mantenere alta l’intensità, rendendolo un vero e proprio “schermo” per la difesa. La sua capacità di bloccare le iniziative avversarie e di interrompere le azioni offensive è una delle caratteristiche più apprezzate del suo gioco.

Pur essendo principalmente un centrocampista difensivo, Amrabat possiede anche buone doti di impostazione. È capace di distribuire il pallone con precisione, sia con passaggi corti che lunghi. Anche se non è un regista classico, è in grado di avviare l’azione dalla propria metà campo e supportare i compagni nella costruzione del gioco.