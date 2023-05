Mpansikatu: “Dovbyk, il nuovo Kvara. Chi lo prende fa un affare”

Malu Mpansikatu ha parlato ai microfoni di Radio CRC, tra Napoli e non solo. Qualche parola anche su un giocatore che, a conto suo, sarebbe il nuovo Kvaratskhelia

Tanto di cui parlare per Malu Mpansikatu, dirigente sportivo e talent scout, ai microfoni di Radio CRC. Argomento di discussione della sua intervista, infatti, oltre al Napoli c’è stato un talento che potrebbe essere definito cristallino secondo lui tanto da definirlo il nuovo Kvaratskhelia.

Mpansikatu è partito parlando di Napoli, però: “Anguissa a centrocampo è stato uno dei migliori anche in Champions. Peccato per l’assenza nella gara di ritorno col Milan, ma il suo valore non si discute. Ci mette qualità e quantità in campo e quando è in giornata è quasi insuperabile. Wisdon Amey ha qualità importanti e soprattutto ha personalità. E’ un giovane sulla carta, ma gioca già come uno esperto e questo fa la differenza. Ho sempre detto che l’africano di suo ha la fisicità, molti hanno la tecnica innata mentre la tattica dovevano impararla”.

Poi continua…

Un movimento, quello africano, in netta ascesa: “Adesso però anche il calcio africano si sta evolvendo. Chukwueze è uno di quelli che fanno la differenza perché si vince quando hai giocatori del genere. E’ devastante, è assolutamente un giocatore da Napoli che è diventata una squadra simpatica agli africani. Nel Napoli vedono un po’ la realizzazione dell’africano per cui la vedono come squadra adatta a loro”.

Poi qualche parola su quello che potrebbe essere il nuovo Kvaratskhelia: “A me piace tantissimo Artem Dovbyk. E’ mancino, ha fiuto del gol e chi lo prende fa un affare. Non si parla molto di lui, ma è fortissimo e chi si prende il rischio di prenderlo potrebbe ritrovarsi in casa un nuovo Kvaratskhelia”.