Mr Rain: torna con “Fragile”, il suo terzo album

Con 12 Dischi di Platino, 6 Dischi D’Oro, concerti sold out e hit come “Fiori di Chernobyl” (certificata Doppio Platino), “9.3” (Platino) e “Meteoriti” (Platino), Mr Rain torna con il suo terzo album “Fragile” scritto e prodotto dallo stesso cantautore.

L’artista fuori dal coro, sempre capace di descrivere all’interno delle sue canzoni la parte più intima di sé stesso, con particolare attenzione alle parole, con questo lavoro si mette a nudo e mostra tutto sé stesso.

Ho avuto un’improvvisa voglia di raccontarmi. – racconta Mr Rain – Fragile è il mio terzo album ufficiale, nato in poco tempo dalla fame di musica, scritto e prodotto da me. C’era un lato di me che ho sempre tenuto al riparo, e in queste canzoni gli ho dato voce. Come se fossero dieci episodi di un’unica storia. Come se dipingessi diverse sfaccettature delle mie fragilità. Musicalmente questo viaggio simbolico mi è servito per uscire dalla mia comfort zone. Un’apertura verso incognite che non vedo l’ora di conoscere. Quando compongo sono Fragile, mi metto a nudo, è un dono che faccio a me stesso e a chi si riconosce nella mia musica. Per questo ho scelto questo aggettivo. Fragile. Perché sono io”.

10 le tracce che compongono l’album e una collaborazione con Annalisa in “Neve su Marte” dopo il successo di “Un domani” (certificato Platino) che li aveva già visti insieme.

Questa la tracklist del nuovo disco di Mr Rain: