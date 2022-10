Mudryk, cresce il prezzo e cresce la concorrenza: la Roma si inserisce

Mykhaylo Mudryk è uno dei talenti più cercati del momento in Europa. Il calciatore ucraino ha un prezzo in continua crescita

Ucraino e dello Shakhtar Donetsk, con un radioso futuro davanti a se. Mykhaylo Mudryk sta bruciando tutte le tappe della sua crescita, diventando sempre più una conferma per la nazionale ucraina e il suo club. Tanto che le grandi squadre europee continuano ad osservarlo sempre più con interesse.

Il calciatore sta vivendo la sua miglior stagione in carriera, con 10 partite 5 gol e 7 assist. Un rendimento incredibile, che sembra stia convincendo anche José Mourinho a provarci per lui. Il calciatore però ha un prezzo elevatissimo, specialmente perché la concorrenza è tanta.

Non bastano 30 milioni

Per il talento ucraino classe 2001 non bastano 30 milioni e per poterselo accaparrare potrebbero servire anche oltre i 50. La Juventus è la concorrente più agguerrita in Italia, con la Roma che però si vuole far avanti a tutti i costi.

In Europa le concorrenti non mancano di certo, c’è la fila. Nizza, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Arsenal, Newcastle, Liverpool e Paris Saint Germain. Queste alcune tra le squadre interessate a lui, che con il passare del tempo sembrano aumentare.

Lo Shakhtar sa bene d’avere tra le mani uno dei talenti più importanti del panorama calcistico europeo e sembra intenzionato a scatenare un’asta. Asta che potrebbe far scucire tanti bei soldoni alle pretendenti, con Roma e Juventus che finirebbero inevitabilmente fuori dai giochi. A certi prezzi è impossibile, purtroppo, per le società italiane arrivare e la competizione sembra fin troppo agguerrita per far sì che il calciatore arrivi in Serie A.