Mudryk si avvicina all’Arsenal

Mykhailo Mudryk, secondo quanto riportato da The Sun, sarebbe vicinissimo al vestire la maglia dell’Arsenal. Niente Juventus e Roma, per lui

Juventus e Roma potrebbero doversi rassegnare. Secondo The Sun l’Arsenal potrebbe aver già chiuso per Mikhailo Mudryk, talento ucraino dello Shakhtar Donetsk. Il calciatore ha una valutazione altissima, che però non avrebbe scoraggiato i londinesi.

I gunners sarebbero pronti a buttarsi a capofitto sul calciatore, che potrebbe arrivare già da gennaio prossimo a Londra. Una trattativa che sconvolgerebbe per intero le carte della Premier League. L’Arsenal è attualmente primo e vuole provare a confermarsi in quella posizione almeno fino a fine stagione. Difficile, ma non impossibile.

Cosa scrive The Sun?

A The Sun sulla questione hanno detto: “L’ala 21enne ha fatto faville sia in Champions League che nel campionato nazionale e alcuni dei suoi compagni di squadra hanno già concluso che è fuori gioco. Sebbene non sia stato concluso ufficialmente alcun accordo, il portiere dello Shakhtar Anatoliy Trubin ha dichiarato che lo spogliatoio ha già concluso che il giocatore è in partenza.

A FPL360 ha detto: ‘Mi piace che sia concentrato solo su se stesso, sul suo gioco e su quello della squadra. I tifosi non lo vedono molto. Nessuno vede quello che fa lontano dal campo di calcio. Tutte queste voci di trasferimento lo influenzano solo in modo positivo, perché gli piace quello che fa e, in squadra, possiamo dirgli: “Beh, sei già all’Arsenal, andiamo tutti via!’. I Gunners si sono avvicinati a Mudryk per mesi, ma sono stati avvertiti che dovranno sborsare almeno 85 milioni di sterline per averlo”.