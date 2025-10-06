Multe, 1,2 miliardi di incassi in 9 mesi: i comuni da record

Le nuove regole introdotte dal Codice Stradale e le modifiche sugli autovelox non hanno fermato le multe. Da quanto emerso da un’indagine svolta dal Codacons, si parla di 1,2 miliardi di incassi in 9 mesi, analizzando i dati dei proventi dei comuni derivanti dalle violazioni stradali.

MULTE – Da quanto riportato dall’analisi, a classificarsi al primo posto tra le regioni che hanno ottenuto gli incassi più alti dalle violazioni del Codice Stradale è la Lombardia. La regione ha incassato ben 305,7 milioni di euro. È proprio Milano, tra le grandi città metropolitane, a registrare 123 milioni di euro di proventi in 9 mesi.

Continuando a livello territoriale, al secondo posto si classifica la Toscana con 131,4 milioni euro, a seguire c’è l’Emilia-Romagna con 129 milioni. All’ultimo posto c’è la Valle d’Aosta, con poco più di 2 milioni di euro.

Sebbene confrontando con i primi nove mesi del 2024 emerga un calo degli incassi, il Codacons sottolinea come ci siano forti differenze in varie zone d’Italia. Il Molise, ad esempio, ha registrato un aumento dell’86%, mentre si registra un calo invece la Basilicata (-23,5%) e la Sicilia (-18%).

Dal 30 novembre gli enti locali dovranno comunicare l’elenco completo degli autovelox installati, altrimenti saranno costretti a spegnere i dispositivi. Il Codacons avverte: la mancata trasparenza potrebbe avere un forte impatto sui bilanci comunali. Solo nel 2024, gli autovelox hanno garantito oltre 62 milioni di euro di incassi nelle principali città italiane.