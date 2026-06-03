Rivoluzione portieri in casa Napoli, scambio in vista per Meret?

Dalla Spagna arriva una possibile indiscrezione riguardo a uno scambio tra Alex Meret e un portiere spagnolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il portiere basco Remiro sarebbe finito nel mirino del Napoli in vista della prossima stagione. L’interesse del club azzurro si inserirebbe in un quadro di possibili cambiamenti tra i pali, alimentando le indiscrezioni di mercato che coinvolgono anche Alex Meret.
La società partenopea starebbe infatti valutando nuove soluzioni per la porta, considerando Remiro un profilo affidabile e di grande esperienza maturata nel campionato spagnolo. Dopo diverse stagioni da protagonista con la maglia della Real Sociedad, l’estremo difensore potrebbe essere pronto a intraprendere una nuova avventura professionale lontano dalla Liga.
L’ipotesi più interessante emersa dalla stampa iberica riguarda però un possibile scambio tra i due club. Secondo le indiscrezioni, Napoli e Real Sociedad potrebbero valutare un’operazione che coinvolga direttamente i rispettivi portieri titolari, con Alex Meret destinato a trasferirsi a San Sebastián e Remiro pronto a vestire l’azzurro.
Una soluzione di questo tipo permetterebbe alla Real Sociedad di sostituire il proprio numero uno con un giocatore di esperienza internazionale, mentre il Napoli potrebbe assicurarsi un portiere considerato tra i più continui e affidabili del calcio spagnolo negli ultimi anni.
A rendere concreta questa suggestione di mercato sarebbe anche la situazione simile vissuta dai due giocatori. Come evidenziato da Mundo Deportivo, Meret, 29 anni, si troverebbe in una fase della carriera e in una condizione contrattuale molto vicine a quelle di Remiro.