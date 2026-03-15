Una grave tragedia ha scosso la comunità di Rimini: una bambina di quattro anni ha perso la vita durante la notte all’ospedale Infermi. La piccola, di origine ucraina, era stata portata in ospedale dai genitori venerdì sera a causa di una febbre comparsa poche ore prima. I familiari, preoccupati per l’aumento della temperatura, avevano deciso di rivolgersi al servizio all’Ospedale.

Durante i controlli medici, i sanitari avevano riscontrato parametri vitali regolari e nessuna anomalia significativa negli esami effettuati. Anche le analisi del sangue non avevano mostrato segnali di infezioni gravi o condizioni critiche. Dopo la somministrazione di un farmaco antipiretico, la febbre si era rapidamente ridotta. Per precauzione la bambina era stata comunque trattenuta in osservazione per alcune ore.

Dopo ulteriori verifiche e visto il miglioramento del quadro clinico, la piccola era stata dimessa poco dopo la mezzanotte e affidata nuovamente ai genitori. Tuttavia, nelle prime ore del mattino, la situazione è cambiata improvvisamente. Le condizioni della bambina sono peggiorate in modo inatteso, spingendo la famiglia a contattare il servizio di emergenza.

Un’ambulanza è intervenuta per trasportarla nuovamente al pronto soccorso. All’arrivo in ospedale i medici hanno tentato a lungo di rianimarla. Le manovre di soccorso sono proseguite per oltre un’ora, ma purtroppo non hanno avuto esito positivo. La bambina è morta poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria.