Muore carabiniere di 27 anni

L’Arma dei Carabinieri è in lutto per la scomparsa di Luca Sannino, militare di appena 27 anni, venuto a mancare dopo aver affrontato a lungo una grave malattia. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione, diffondendosi rapidamente tra colleghi e cittadini.

Originario di Potenza, Sannino era in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Qualiano, in provincia di Napoli. Qui si era distinto per serietà, disponibilità e spirito di sacrificio, qualità che lo avevano reso un punto di riferimento sia all’interno della caserma sia per la comunità locale.

Nonostante le difficoltà legate alla malattia, il giovane carabiniere aveva continuato a incarnare con determinazione i valori dell’Arma, affrontando ogni giorno con coraggio e senso del dovere. Il suo impegno e la sua forza d’animo sono oggi ricordati con rispetto e gratitudine da chi ha condiviso con lui il servizio.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia, ai colleghi e a quanti gli hanno voluto bene, uniti nel ricordo di un giovane servitore dello Stato che ha lasciato un segno umano e professionale indelebile.