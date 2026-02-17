Un pomeriggio qualunque si è trasformato in un momento di profondo dolore per la comunità di Traversara, colpita da una tragedia tanto improvvisa quanto inattesa. Un uomo di 72 anni, molto conosciuto in zona, è morto mentre stava compiendo un gesto semplice e abituale, uscendo di casa con il suo Apecar per occuparsi dello smaltimento dei rifiuti.

Arrivato in via Traversara, nei pressi dei cassonetti, l’anziano avrebbe appena iniziato le operazioni di scarico quando è stato colpito da un malore fulminante. In pochi istanti si è accasciato a terra, sotto gli sguardi attoniti di alcuni automobilisti e passanti, che hanno subito lanciato l’allarme rendendosi conto della gravità della situazione.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti rapidamente i mezzi di emergenza del 118, con ambulanza ed elisoccorso. I sanitari hanno provato in ogni modo a salvargli la vita, effettuando a lungo le manovre di rianimazione, ma le condizioni dell’uomo sono apparse da subito disperate. Alla fine, ogni tentativo si è rivelato inutile e il personale medico ha dovuto constatarne il decesso.

La notizia ha raggiunto anche la moglie, accorsa sul posto e travolta da un dolore straziante di fronte alla scena. Per gli accertamenti di rito e per ricostruire quanto accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna.