Muriel, il giocatore potrebbe salutare l’Atalanta. Juventus interessata

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, Muriel starebbe meditando l’addio alla Dea già da Gennaio

Luis Muriel, attaccante della nazionale Colombiana, sembrerebbe scontento. Il suo scarso impiego stagionale con l’Atalanta lo starebbe spingendo lontano da Bergamo, anche per poter giocare di più. Il giocatore è di sicuro un talento assoluto, che però si vede chiuso dalle varie soluzioni offensive della Dea.

Tutto ciò potrebbe portare Muriel al trasferimento, con la suggestione Juventus ad essere forte. Il calciatore è valutato 20 milioni dall’Atalanta, ma non è detto che potrebbe andarsene a quella cifra.

Una soluzione che fa bene a tutti

La Juventus troverebbe un giocatore abbastanza prolifico e che potrebbe aiutare la squadra con i suoi gol. Il problema dei bianconeri in questa stagione è il riuscire all’arrivare al gol. Morata e Kean, pur avendo segnato in alcune occasioni, non offrono le soluzioni offensive che si speravano. Kaio Jorge resta un’incognita, visto il poco minutaggio.

Muriel, alla Juventus potrebbe trovare la titolarità che cerca e rinfrescare la propria carriera. Il giocatore si è sempre mostrato come uno con il fiuto del gol, purtroppo però sempre troppo sfortunato per qualche infortunio di troppo.

Juventus che potrebbe vedere dunque nel Colombiano una buona alternativa a Vlahovic. Di certo i problemi dei bianconeri sono primariamente altri, con un Centrocampo che non offre le stesse opzioni del passato e che spesso non è pervenuto durante le partite. La squadra non ha personalità e serve primariamente sfoltire prima di comprare. Vedremo cosa accadrà nel mercato di Gennaio.