Muriel-Juventus, la trattativa può saltare

I bianconeri vogliono Muriel, ma l’Atalanta sembra intenzionata a blindare i propri giocatori. Percassi chiude infatti ad un’eventuale cessione

Sembra chiudere ad un’eventuale cessione per Luis Muriel e Duvan Zapata, Antonio Percassi. Il dirigente della Dea, infatti, in una recente intervista ha parlato del presunto interesse del proprio club per Pinamonti dell’Inter chiudendo a questa pista.

Inevitabilmente, queste dichiarazioni sembrano poter chiudere all’addio dei due attaccanti, che potrebbero ora rimanere in nerazzurro. Non tutto è però da dare per scontato, perché queste dichiarazioni potrebbero anche essere di circostanza e unicamente per far aumentare l’offerta delle pretendenti per i due giocatori. La Juventus sembra intenzionata ad offrire per Luis Muriel, con l’Atalanta ferma sui 15-20 milioni di euro.

Le dichiarazioni di Percassi

“Per me rimarranno all’Atalanta, il club vuole rinforzarsi. È giusto che ascolti le offerte che possono arrivare, ma riteniamo questi due giocatori fondamentali“. Il dirigente dei bergamaschi non usa mezzi termini, parlando di Duvan Zapata e Luis Muriel. I due giocatori sono ritenuti al centro del progetto, con Pinamonti che sembra dunque allontanarsi.

Il dirigente ha parlato non solo dell’attaccante dell’Inter, dicendo le seguenti parole: “Su Aleksej Miranchuk posso confermare che abbiamo parlato col Torino, a seguito di una lunga conversazione col mister ci ha scritto di trattenerlo, è un operazione che in questo momento si è fermata. Come sempre nel calcio ci sono tante operazioni, finché non si finalizzano non si possono annunciare, qualcosa nelle prossime ore dovrebbe succedere. Se accadrà qualcosa su Pinamonti? No, è un bel giocatore, ma l’Atalanta ha tanti attaccanti, ha Miranchuk, Pasalic, Zapata, Muriel. Vediamo cosa succederà, ma bisogna sempre tenere in considerazione la profondità della rosa“.