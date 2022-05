Muriel, la Juventus è sempre più convinta

I costi sostenuti e la possibilità di gol dalla panchina invogliano la Juventus a volerci provare con Luis Muriel

Sembra avvicinarsi Luis Muriel al bianconero. La società di Andrea Agnelli sembra intenzionata ad investire sul calciatore colombiano, che potrebbe finire in uscita dall’Atalanta a causa del contratto in scadenza. Il colombiano, infatti, ha un accordo con i bergamaschi fino al 30 Giugno 2023, ma vi è un’opzione per il rinnovo automatico.

La Juventus vorrebbe sfruttare l’occasione per prelevare il calciatore e farne il vice Vlahovic, data anche la possibilità che l’attaccante colombiano possa optare per fare panchina a Torino. Il calciatore ex Udinese e Sampdoria intriga per più aspetti.

Una trattativa che convince tutti

Luis Muriel alla Juventus potrebbe essere un colpaccio sotto ogni punto di vista. La Juventus non vuole assolutamente pagare i 35 milioni richiesti dall’Atletico Madrid per il riscatto di Alvaro Morata e potrebbe utilizzare i soldi che avrebbe speso per lo spagnolo per Muriel. L’Atalanta valuta il cartellino dell’ex Lecce circa 15-20 milioni, con la Juventus che però vorrebbe scendere sui 10-15.

Ci sono margini di trattativa, ma la Vecchia Signora sembra intenzionata a puntare tutto sul giocatore colombiano specialmente perché intrigata dal suo rendimento da subentrato. Luis Muriel è infatti uno dei migliori marcatori da subentrato dell’ultima decade in Serie A e i bianconeri sono intrigati da questa possibilità. Si pensa a partite difficilissime e che la Juventus non riesce a sbloccare, cosa che non è poco comune per la squadra di Allegri, che diventerebbero ben più gestibili in caso di arrivo del calciatore dell’Atalanta.