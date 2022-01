Muriel, l’Atalanta fissa il prezzo per poter cedere il giocatore a Gennaio

Luis Muriel non sta trovando lo spazio che vorrebbe con la Dea. Il Colombiano sembra voler lasciare Bergamo

I destini di Atalanta e Luis Muriel sembrano esser separati. L’attaccante Colombiano non riesce ad imporsi come vorrebbe nello scacchiere di Gasperini e con l’età che avanza vorrebbe non sprecare la maturità acquisita nel corso della sua carriera.

Diciamolo, Luis Muriel è un talento cristallino e quando gioca lascia poco spazio al caso. Il Colombiano ha sempre dato il suo in campo, riuscendo a mostrarsi come uno degli attaccanti più forti del nostro campionato.

Addio a Bergamo, la Juventus osserva

Muriel vuole andare via, la Juventus cerca un attaccante. Sembra tutto coincidere, con i bianconeri che non sono ancora totalmente sicuri della permanenza di Morata. Lo Spagnolo sembra voler andare al Barcellona a tutti i costi.

Muriel è valutato 25 milioni dall’Atalanta, prezzo decisamente fin troppo elevato per il mercato di Gennaio nonostante le indubbie qualità del giocatore. Resta una seconda scelta per i bianconeri, che stando ad alcune voci potrebbero inserire Kulusevski nella trattativa. Voci che difficilmente sembrano trovare troppo fondamento, con l’Atalanta che a quel punto dovrebbe inserire una parte cash.

In caso di scambio secco la Juventus potrebbe registrare una minusvalenza non da poco. Inoltre, risulta difficile vedere Kulusevski lontano da Torino allo stato attuale delle cose. L’infortunio di Chiesa ha portato non poche problematiche ad Allegri e vendere lo Svedese ora sarebbe follia. È più probabile che la Juventus tenti fino all’ultimo su altri profili o che si butti sul più economico Azmoun.