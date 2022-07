Muriel molto più vicino di Morata per la Juventus

Luis Muriel sembrerebbe essere, al momento, il profilo più vicino ai bianconeri per l’attacco. Alvaro Morata continua ad essere troppo costoso

Nuovo stop per Alvaro Morata, con i bianconeri che sembrano non aver intenzione a spingere ulteriormente per provare ad arrivare al calciatore spagnolo. L’Atletico Madrid continua a non abbassare le proprie pretese economiche e la Juventus non sembra avere troppe alternative tra gli obiettivi.

Negli ultimi giorni, paradossalmente, sembrerebbe essersi avvicinata la possibilità che sia Luis Muriel il nuovo attaccante bianconero. Purtroppo, però, anche questa pista non è poi così calda per ora. L’Atalanta chiede almeno 15/20 milioni e la Juventus sembra star cercando, in tutti i modi, prima di arrivare a Morata.

Poche altre piste

Con il tempo i bianconeri si sono visti chiudere in faccia svariate porte. Marko Arnautovic sembra non essere partente dal Bologna, che lo ha blindato, e Giovanni Simeone si avvicina sempre più all’arrivo a Napoli.

Firmino, invece, sembra ormai essere un capitolo chiuso. Klopp lo avrebbe blindato definitivamente, nonostante l’offerta di 23 milioni dai bianconeri e la scadenza di contratto nel 2023 che incombe per il Liverpool. Werner sembrerebbe essere troppo costoso e Tuchel non vorrebbe privarsene, nonostante l’interesse anche di Borussia Dortmund e Lipsia.

Belotti continua ad essere una trattativa fin troppo pericolosa, con la possibilità di vedere i tifosi del Torino prendersela con il giocatore. Si sarebbe offerto anche Memphis Depay, ma la Juventus starebbe primariamente cercando una punta pura. Continua ad esserci anche Martial, anche se quest’ultima opzione non scalda particolarmente gli animi della dirigenza.